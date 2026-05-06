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Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,70M
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ID: 35944
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 4

À propos du complexe

À vendre ! Penthouse en duplex unique dans un immeuble boutique récemment préservé Emplacement de choix, à proximité de la rue Shenkin, en plein cœur de Tel Aviv La nouvelle ligne de tramway se trouve à seulement 2 minutes à pied 140 m² habitables 80 m² de rooftop privé Situé dans un immeuble rare et architecturalement conçu À l'origine : 4 chambres à coucher + 2 salles de bain Configuration actuelle : 3 chambres à coucher 2 salles de bain 1 toilette supplémentaire à l'étage Grande suite parentale créée en réunissant deux pièces Un nouveau parc public sera juste en face de l'immeuble Cave : 2 caves Prix demandé : 10 900 000 ILS

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Tel-Aviv, Israël
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