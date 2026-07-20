Quartier résidentiel À vendre – appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla, jérusalem

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Situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux et recherchés de Jérusalem, à quelques minutes à pied du Mur des Lamentations et du centre-ville, cet appartement d'exception offre un cadre de vie unique alliant élégance, confort et emplacement privilégié.
Caractéristiques du bien :
- Appartement de 3 pièces.
- Environ 120 m² bruts (soit environ 107 m² habitables).
- Situé au 5ᵉ étage sur 6.
- Grand séjour lumineux avec espace salon et salle à manger.
- Cuisine haut de gamme Bulthaup.
- 2 salles de bains complètes, aux finitions de qualité.
- Buanderie indépendante.
- Prestations haut de gamme et matériaux de grande qualité.
- Sans balcon.
Prestations de l'immeuble :
- Résidence prestigieuse parfaitement entretenue.
- Deux ascenseurs, dont un ascenseur de Shabbat.
- Hall d'entrée élégant.
- Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec poste de contrôle, agents de sécurité sur place et vidéosurveillance.
- Place de parking privative en sous-sol.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
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