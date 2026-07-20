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Quartier résidentiel À vendre – appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$3,25M
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ID: 38603
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux et recherchés de Jérusalem, à quelques minutes à pied du Mur des Lamentations et du centre-ville, cet appartement d'exception offre un cadre de vie unique alliant élégance, confort et emplacement privilégié. Caractéristiques du bien : - Appartement de 3 pièces. - Environ 120 m² bruts (soit environ 107 m² habitables). - Situé au 5ᵉ étage sur 6. - Grand séjour lumineux avec espace salon et salle à manger. - Cuisine haut de gamme Bulthaup. - 2 salles de bains complètes, aux finitions de qualité. - Buanderie indépendante. - Prestations haut de gamme et matériaux de grande qualité. - Sans balcon. Prestations de l'immeuble : - Résidence prestigieuse parfaitement entretenue. - Deux ascenseurs, dont un ascenseur de Shabbat. - Hall d'entrée élégant. - Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec poste de contrôle, agents de sécurité sur place et vidéosurveillance. - Place de parking privative en sous-sol.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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