  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem

Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,48M
06/05/2026
$1,48M
05/05/2026
$1,47M
;
6
Laisser une demande
ID: 35620
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse disponible aux 14ème, 15ème et 18ème étages à Kiriat Yovel Jérusalem. Proche du tramway et des commerces. Vue dégagée. Parking et cave inclus. Entrée immédiate. Prix à partir de 4.350.000 shekels, non compris nos frais d'agence.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,27M
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$635,800
Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,57M
Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$5,25M
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,48M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Afficher tout Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,006
Dans le quartier de Ramat Baka à 1 minute à pied de la rue Rivka, dans un immeuble de standing avec un lobby spacieux. Très beau 2 pièces de 55 m² situé au 2ème étage avec 10 m² de terrasse, appartement calme et très bien agencé. 1 place de parking et 1 cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,22M
Très bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idéalement placé. Proche de tous les commerces et transports. Très spacieux. 130 m² net. Bénéficie de 2 petites terrasses. Mamad et parking. Entièrement rénové. Investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
Proche Beit Vegan, au cœur de Ramat Charet. Bien rare et unique sur le marché ! Dans une petite rue calme, proche du supermarché et des transports. Cottage duplex entièrement rénové avec des finitions de qualité et un aménagement de très bon goût. Beau salon lumineux, cuisine moderne et sp…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller