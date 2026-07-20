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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
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8
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ID: 38597
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, 2ème ligne de la mer ! Immeuble avec un beau lobby, laverie, salle de sport, grand toit commun avec jacuzzi et une magnifique vue mer comme à l'hôtel. 7ème étage avec ascenseurs 2 pièces 54m² + 9m² de balcon avec vue mer Parking commun Prix : 4 250 000 ₪ Charges : 1 850 ₪/mois

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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