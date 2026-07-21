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Quartier résidentiel ? centre-ville – rehov ben hillel 15

Jérusalem, Israël
depuis
$672,400
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ID: 38854
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Ben Yehuda, 5

À propos du complexe

? 2.050.000₪ au centre ville de Jérusalem ? Oui, ça existe. ? Idéal investissement ! ? Centre-ville – Rehov Ben Hillel 15 ✨ 2 pièces – 32 m² ✨ Terrasse ✨ Mamad ✨ 7ᵉ étage avec ascenseur ✨ Appartement lumineux et agréable

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Jérusalem, Israël
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