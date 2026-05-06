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Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible

Raanana, Israël
depuis
$3,40M
06/05/2026
$3,40M
05/05/2026
$3,38M
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6
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ID: 35775
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Joli cottage de 7 pièces avec grand sous-sol. Spacieux, grand jardin piscinable. Idéal pour une famille, les chambres sont grandes, agréables et lumineuses. Proche d'écoles et commodités.

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Raanana, Israël
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Loisirs

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