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Quartier résidentiel Appartement à vendre dans la prestigieuse tour yoo à tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,27M
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9
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ID: 38262
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

À propos du complexe

Tour YOO, rue Nissim Aloni, Tel-Aviv La Tour YOO de Tel Aviv propose un concept inspiré de l'univers de Starck, alliant luxe, opulence, humour et style sans précédent. Construite avec des matériaux d'exception et un savoir-faire artisanal. Appartement situé au 8ᵉ étage avec une vue dégagée Nord-Ouest. Superbe appartement spacieux : • 188 m² habitables • 10 m² de terrasse ensoleillée • 4,5 pièces • Pièce sécurisée (Mamad) • Grande suite parentale avec dressing • Deux salles de bains complètes • Toilettes invités supplémentaires • 2 places de parking privatives inscrites au cadastre Prestations de l'immeuble : • Spa • Sauna • Piscine • Salle de sport • Gardien 24h/24 et 7j/7

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
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Épiceries
Loisirs

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