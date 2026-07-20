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Quartier résidentiel 5 pièces de haut standing à vendre, pleine vue mer au cœur d'ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,67M
;
11
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ID: 38752
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 1006 Quartier : Hakirya/Maar 5 pièces de haut standing dont mamad Surface de 150 m² Terrasse de 21 m² avec vue panoramique sur la mer Vendu entièrement meublé Étage élevé avec ascenseurs dont ascenseur de shabbat Climatisation 2 salles de bain, 3 toilettes Cave Parking privé souterrain Prestations de l'immeuble : piscine et salle de sport

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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