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Quartier résidentiel Opportunité exceptionnelle

Jérusalem, Israël
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Quartier résidentiel Opportunité exceptionnelle
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ID: 36094
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Excellente affaire dans un immeuble neuf À proximité du tramway léger, avec une vue magnifique Belle terrasse Proche de tous les commerces Une opportunité à ne pas manquer !

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