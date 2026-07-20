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Quartier résidentiel Appartement familial d'exception au cœur de la moshava germanit – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,46M
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11
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ID: 38520
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    David Alroy, 5 g

À propos du complexe

Au cœur de la très recherchée Moshava Germanit, à quelques minutes à pied de la rue Emek Refaim, découvrez ce magnifique appartement de 5 pièces offrant 110 m² au Tabou, idéal pour les familles à la recherche d'espace, de confort et d'un emplacement privilégié. Situé au 9ᵉ étage sur 11, cet appartement séduit immédiatement par ses volumes généreux, sa luminosité exceptionnelle et sa vue entièrement dégagée, qui procurent une agréable sensation d'espace et de sérénité. En excellent état, il comprend quatre chambres, un vaste espace de réception, un parking privé, deux ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat, ainsi qu'un miklat situé à l'étage. Il est également possible de louer une cave. La résidence, composée de trois immeubles de standing parfaitement entretenus, bénéficie d'un immense parking, un véritable atout dans ce quartier où le stationnement est particulièrement recherché. Son emplacement est idéal : à proximité immédiate d'Emek Refaim, de ses cafés, restaurants, commerces, écoles, synagogues, transports en commun et de toutes les commodités qui font de la Moshava Germanit l'un des quartiers les plus prisés de Jérusalem. Ce bien conviendra parfaitement à une famille, à des Olim souhaitant s'installer dans un environnement de qualité, à une famille Dati Leoumi venant de Ramot ou d'Efrat, ainsi qu'à tout acquéreur recherchant un investissement patrimonial dans un secteur à forte demande. Disponibilité immédiate.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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