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Quartier résidentiel Duplex-penthouse face à la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,54M
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ID: 38414
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliezer Peri, 155

À propos du complexe

Magnifique duplex-penthouse à vendre face à la mer à Tel-Aviv ! Immeuble avec piscine 160m2 + 30m2 de terrasse ouverte au ciel 4 pièces 3 suites parentales 4 W.C Vue panoramique sur la mer 1 place de parking Prix : 23,000,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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