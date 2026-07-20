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Quartier résidentiel Kfar saba – quartier calme et très recherché

Kfar Saba, Israël
depuis
$3,214
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ID: 38555
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Kfar Saba
  • Adresse
    Arbel, 12

À propos du complexe

Appartement rez-de-jardin de 4 pièces avec mamad. 2 salles de bain Jardin de 80 m² Cave et parking couvert.

Localisation sur la carte

Kfar Saba, Israël
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