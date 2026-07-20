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Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,05M
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11
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ID: 38413
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zangvil, 15

À propos du complexe

Appartement duplex à vendre à Tel-Aviv, dans le Vieux Nord et à quelques pas de la mer. Tour de luxe avec gardien 24/7, salle de sport et piscine. 10ème étage avec ascenseurs. 4 pièces avec possibilité de modifier en 5/6 pièces. 2 salles de bain, 3 W.C. 230m² + 28m² de terrasses. Vue dégagée jusqu'à la mer. 2 places de parking, 1 cave. Prix : 21,500,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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