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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, grand, proche de la mer, bien agencé, dans un immeuble neuf, spacieux, bel appartement, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,89M
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ID: 38642
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, Ambassade de Russie

À propos du complexe

Référence: TL 2305 Quartier: Hayarkon a 150 mètres de la mer Immeuble boutique classe qui a été entièrement rénové et livré en 2021 Magnifique penthouse de 6 pièces Surface: 260 m2 Terrasse: 55 m2 4e étage avec ascenseur privé Climatisation

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Tel-Aviv, Israël
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