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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! villa de rêve à louer au cœur de césarée

Césarée, Israël
depuis
$5,740
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10
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ID: 38539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Côte de Carmel
  • Ville
    Césarée
  • Adresse
    Sderot Edmond de Rothschild

À propos du complexe

Référence : 6984 Quartier sécurisé de la ville de Césarée Magnifique villa de 8 pièces (6 chambres à coucher) dont mamad Surface de 350 m² Sur 2 étages avec sous-sol Belle hauteur sous plafond Grand terrain arboré avec piscine privée Climatisation 3 salles de bain, 3 toilettes Grandes baies vitrées Volets électriques Cuisine entièrement refaite Chambre parentale avec salle de bain et terrasse Place de parking Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Césarée, Israël
Loisirs

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