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Quartier résidentiel Appartement neuf !

Ashdod, Israël
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$603,520
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ID: 38792
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Opportunité exceptionnelle pour investisseurs et jeunes couples ! En prévente Dans un projet prestigieux du Ezor Alef d'Ashdod Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec garantie bancaire dès le premier shekel ! Emplacement idéal : Ezor Alef en plein développement, à proximité de la mer, des centres commerciaux et de loisirs, des transports en commun et de l'autoroute 4. Construction de haute qualité et de prestige : façade luxueuse, magnifique hall d'entrée, ascenseur moderne. Finitions haut de gamme : cuisine équipée, carrelage luxueux 80x80, toilettes suspendues. Environnement verdoyant et soigné. Caractéristiques de l'appartement : 76 m² habitables + environ 8 m² de mirpeset ensoleillée Permis de construire conforme aux normes actuelles inclus Garantie constructeur de 7 ans Livraison : 36 mois après la signature du contrat Suite parentale avec WC et douche, et une salle de bain supplémentaire. Prix exceptionnel en prévente ! Appartement 4 pièces à seulement 1 840 000 NIS ! Une opportunité à ne pas manquer ! Contactez-nous.

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Ashdod, Israël
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