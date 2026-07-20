  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel Très rares sur le marché… À vendre – duplex de luxe dans le quartier rambam, rishon lezion

Quartier résidentiel Très rares sur le marché… À vendre – duplex de luxe dans le quartier rambam, rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,05M
;
9
Laisser une demande
ID: 38524
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Très rares sur le marché… À vendre – Duplex de luxe dans le quartier Rambam, Rishon LeZion Rue Rozenstein – une rue calme, verdoyante et très recherchée. Dans un immeuble-boutique neuf de 2 étages, avec seulement 4 appartements, est proposé à la vente un duplex spacieux et design aux finitions haut de gamme. 5 pièces | Surface construite : env. 120 m² | Mamad au niveau réception. Caractéristiques : ✔️ Deux grandes mirpesot (terrasses) ensoleillées – 30 m² par étage (soit 60 m² au total) ✔️ Ascenseur ✔️ Parking privé inscrit au Tabou ✔️ Débarras commun ✔️ Cuisine design avec deux éviers (viande/lait) ✔️ Climatisation mini-centrale à chaque étage ✔️ Moustiquaires à toutes les fenêtres ✔️ Garde-corps en verre trempé Emplacement idéal – à proximité de parcs, écoles, crèches, du complexe gastronomique de Rishon LeZion et de centres commerciaux. Prix : 3 200 000 ₪

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,72M
Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,904
Quartier résidentiel Penthouse à rénover - proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,05M
Quartier résidentiel Superbe duplex avec parking et ascenseur à deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Très rares sur le marché… À vendre – duplex de luxe dans le quartier rambam, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,05M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne affaire, investi
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,94M
Référence : GS 102 Quartier Ramat Hadar Emplacement central et pratique : proche des cafés, supermarchés, écoles et synagogues Dans un immeuble boutique Duplex 6 pièces 195 m2 + 40 m2 de terrasse 1 er étage Orientation Sud Ouest Terrasse souccah Rénové
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Afficher tout Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Ascalon, Israël
depuis
$565,800
Appartement 4 pièces au centre d'Agamim dans un petit immeuble de 4 étages avec 2 propriétaires par palier, immeuble de standing, appartement spacieux et lumineux avec 2 terrasses
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Offre spéciale pour le lancement: payer 400 000 у maintenant, et le reste - selon un plan spécial plus proche du règlement, et sans référence à l'index. Le nombre d'appartements et la durée de l'action sont limités.A propos du projetQuartier boutique fermé à l'intersection de Shoshanat ha-Ca…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Realting.com
Aller