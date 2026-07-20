Quartier résidentiel Très rares sur le marché… À vendre – duplex de luxe dans le quartier rambam, rishon lezion

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Très rares sur le marché…
À vendre – Duplex de luxe dans le quartier Rambam, Rishon LeZion
Rue Rozenstein – une rue calme, verdoyante et très recherchée.
Dans un immeuble-boutique neuf de 2 étages, avec seulement 4 appartements, est proposé à la vente un duplex spacieux et design aux finitions haut de gamme.
5 pièces | Surface construite : env. 120 m² | Mamad au niveau réception.
Caractéristiques :
✔️ Deux grandes mirpesot (terrasses) ensoleillées – 30 m² par étage (soit 60 m² au total)
✔️ Ascenseur
✔️ Parking privé inscrit au Tabou
✔️ Débarras commun
✔️ Cuisine design avec deux éviers (viande/lait)
✔️ Climatisation mini-centrale à chaque étage
✔️ Moustiquaires à toutes les fenêtres
✔️ Garde-corps en verre trempé
Emplacement idéal – à proximité de parcs, écoles, crèches, du complexe gastronomique de Rishon LeZion et de centres commerciaux.
Prix : 3 200 000 ₪
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
Éducation
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Épiceries
Loisirs
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