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Quartier résidentiel Superbe appartement 3 pièces au cœur de tel aviv !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,31M
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10
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ID: 38329
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Barzilai, 5

À propos du complexe

Dans le quartier prisé de Rothschild, à deux pas du boulevard Rothschild, découvrez cet appartement d'exception situé dans un bâtiment Bauhaus classé. Ce bien rare allie charme historique et modernité. Caractéristiques de l'appartement : • 3 pièces spacieuses, 70 m² habitables avec mamad • 2 balcons ensoleillés (attenants au salon et à une chambre) • Situé au 2e étage avec ascenseur • Hauts plafonds, volets électriques en bois, fenêtres double vitrage • Exposition est-ouest, lumineux et aéré • Bâtiment entièrement rénové en 2012 Prix de vente : 3,990,000 ILS Une opportunité unique d'acquérir un bien dans un bâtiment historique, au cœur de la vibrante Tel Aviv. Contactez-nous pour une visite !

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Tel-Aviv, Israël
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