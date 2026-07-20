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Quartier résidentiel Emplacement idéal ! joli 3 pièces à vendre, entièrement rénové, bograshov, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
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ID: 38813
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 91

À propos du complexe

Référence : TL 2679 Quartier : Bograshov, à 2 pas de la plage Emplacement exceptionnel 3 pièces entièrement rénové Surface de 80 m² Balcon spacieux 2e étage avec ascenseur Climatisation Grand séjour lumineux, une cuisine équipée moderne 2 salles de bain Parking privé

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Tel-Aviv, Israël
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