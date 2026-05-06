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Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
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9
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ID: 35930
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaNagarim, 16

À propos du complexe

Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte, avec parking et débarras dans le projet très recherché Quatre Florentine, à un prix attractif. Emplacement privilégié : - 5 minutes de Neve Tzedek - 5 minutes de la rue Rothschild et du parc HaMasila - Marché aux puces et plus encore. Caractéristiques : - Salon spacieux et cuisine avec accès à une mirpeset ensoleillée orientée à l'ouest - Lumineux et aéré - Grande chambre avec accès à la mirpeset ensoleillée - 3ème étage (avec ascenseur) - 51 m² construits + 7 m² de mirpeset ensoleillée - Hall d'entrée beau et accueillant - Projet de qualité avec des cafés alentour - Parking privé - Débarras de 7 m², plafond haut Prix : 3 050 000 NIS

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Tel-Aviv, Israël
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