  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Beit vagan - kiriat yovel

Quartier résidentiel Beit vagan - kiriat yovel

Jérusalem, Israël
depuis
$1,61M
;
5
Laisser une demande
ID: 36040
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

À propos du complexe

Dans la nouvelle tour du fameux projet Elhad Beit Vagan Zangvil 1, Beit Vagan limitrophe Kiriat Yovel. Très beau 5 pièces de 122 m² avec terrasse de 10 m² en partie souccah. Belles prestations intérieures, vue merveilleuse sur la forêt de Jérusalem. 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, 3 toilettes, cuisine entièrement réagencée. 2 places de parking et cave.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel Projet neuf bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$4,10M
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,79M
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,450
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Hadera, Israël
depuis
$2,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel Beit vagan - kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,61M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,40M
Au coeur de la Baka- appartement luxueux et neuf de 5 pièces 130 m2 plus un balcon de 12 m2. 3 salles de bains et toilettes Grande cave et parking Mamad Accessibilité totale
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,06M
Duplex rehov Matalon 1 Environ 110 m² plus terrasse de 29 m² 3 chambres à coucher en bas Salon salle à manger cuisine à l'étage 2 salles de bain Plus un WC à l'étage Cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$743,262
À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller