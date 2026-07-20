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Quartier résidentiel Magnifique duplex-toit - proche mer - vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
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ID: 38346
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 176

À propos du complexe

Magnifique duplex-toit à vendre dans le vieux nord de Tel-Aviv, proche du boulevard Ben Gourion, et à quelques pas de la mer ! Immeuble récent et bien entretenu de 2002 4+5ème étage avec ascenseur 3 pièces 2 salles de bain 60m² + 40m² de toit-terrasse Magnifique toit-terrasse avec cuisine extérieure 35m² de toit sur le tabo Très hauts plafonds Calme et lumineux Rénové de haut standing 2 expositions : Sud, Ouest Possibilité de demander des droits de construction de 17m² habitables sur la terrasse et raccorder le toit-terrasse de 35m² Prix : 5,000,000 sh

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Tel-Aviv, Israël
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