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Quartier résidentiel À vendre 4 pièces entièrement rénové à bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$803,600
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9
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ID: 38866
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut, 30

À propos du complexe

À vendre en exclusivité à Bat Yam, dans un secteur recherché. Découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces entièrement rénové avec des prestations haut de gamme et un design architectural contemporain. L'appartement dispose d'une chambre sécurisée (Mamad), d'un agréable balcon ainsi que d'espaces de vie lumineux et fonctionnels. Idéalement situé à proximité de la rue Balfour et du boulevard HaAtsmaout, il bénéficie d'un emplacement privilégié, proche de la mer, des commerces, des écoles, des transports en commun et de toutes les commodités. La station du tramway (ligne rouge) se trouve à seulement 5 minutes. Ce bien est parfaitement adapté aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement locatif.

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Bat Yam, Israël
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