Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place

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À vendre – Kfar Saba | Projet à finaliser
Un vrai avantage : vous évitez toute la phase administrative et partez d'une base existante.
Sur un terrain de 492 m², cette propriété dispose d'un permis de construire validé et d'une structure déjà réalisée.
Ce qui est en place :
• Structure
• Toiture avec charpente apparente
• Murs extérieurs
• Réseaux électriques et plomberie
Projet actuel : 150 m² habitables
✔️ Permis autorisant la construction d'une deuxième maison indépendante
L'intérieur reste entièrement à aménager, offrant une liberté totale pour concevoir votre maison.
? Plans et vidéo disponibles sur demande
Localisation sur la carte
Petah Tikva Subdistrict, Israël
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