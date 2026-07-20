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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion

Bat Yam, Israël
depuis
$852,800
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ID: 38723
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Référence : BY 229 Quartier : Centre-ville, à 5 minutes à pied de la mer Immeuble ancien, bien entretenu Idéal pied à terre/investissement 4 pièces Surface de 105 m2 5e étage avec ascenseur Climatisation Valeur locative de 5000 nis/mois

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Bat Yam, Israël
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