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Quartier résidentiel Kikar milano - vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
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3
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ID: 38350
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche du Kikar Milano et du Blvd Nordau. Immeuble récent après tama38. 1er étage avec ascenseur. 2 pièces. 53m² + 12m² de terrasse. En façade. Calme et lumineux. Rénové haut standing. Miklat dans l'immeuble. Prix : 3,250,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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