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Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38466
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKerem, 7

À propos du complexe

magnifique appartement situe entre la mer et la rue roupine 4 mn les pied dans le sable a ne pas louper

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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