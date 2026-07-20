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Quartier résidentiel Immeuble neuf style bauhaus à 15 min de la mer situé dans le cœur de tel aviv - 3 pièces spacieux, 2 salles de bains

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
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Quartier résidentiel Immeuble neuf style bauhaus à 15 min de la mer situé dans le cœur de tel aviv - 3 pièces spacieux, 2 salles de bains
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ID: 38491
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

À propos du complexe

Magnifique appartement dans immeuble neuf de style Bauhaus, idéalement situé au cœur de Tel Aviv à seulement 15 minutes de la mer. 3 pièces spacieuses avec 2 salles de bains.

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Tel-Aviv, Israël
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