  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)

Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,57M
;
6
Laisser une demande
ID: 35966
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Appartement à vendre – Tel Aviv (Petite rue entre Sderot Chen et Dizengoff) Prix demandé : 7 590 000 NIS Situé dans un immeuble boutique neuf et moderne comprenant seulement 5 résidents, cet appartement de standing offre une combinaison idéale de confort, d'intimité et de design contemporain, au cœur d'un quartier de Tel Aviv en plein développement. Détails du bien : • Superficie intérieure : 116 m² • Espaces extérieurs : deux balcons totalisant 14 m² • Nombre total de pièces : 4 • Étage : 3e avec ascenseur • Chambres : 3 • Salles de bain : 2 • Pièce sécurisée (Mamad) • Parking privé • Cave / espace de rangement privé • Multiples expositions offrant une excellente luminosité naturelle Premium Real Estate Licence n° 31928721 Frais d'agence : 2 % + TVA

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Exceptionnel centre-ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$22,000
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$770,640
Quartier résidentiel Centre-ville ra'anana. immeuble récent. duplex. vue dégagée
Raanana, Israël
depuis
$5,39M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$8,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,57M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,95M
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel Villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Tibériade, Israël
depuis
$11,21M
Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deux ans et demi est une véritable perle rare, nichée à seulement 15 mètres de la falaise. Superficie : Terrain de 400 m² + 360 m² de pelouse (espace vert protégé) s'étendant jusqu'au bord du précipice.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,49M
À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouve…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller