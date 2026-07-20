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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion

Tel-Aviv, Israël
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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion
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ID: 38720
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: 6792 Quartier: Ben Yehuda Magasin à louer au cœur de Tel Aviv Surface de 25 m2 + 15 m2 de galerie Entrée immédiate

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Tel-Aviv, Israël
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