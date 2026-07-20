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Quartier résidentiel Appartement de charme 3 pièces à vendre à kiryat shmuel, jérusalem, limite rehavia – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
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2
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ID: 38418
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Berlin, 25

À propos du complexe

À vendre à Kiryat Shmuel, à proximité immédiate de Rehavia, appartement de 3 pièces offrant 78 m² (arnona) et 62 m² (tabou). Situé dans une rue recherchée, le bien bénéficie de trois expositions Nord, Est et Ouest, d'une vue dégagée et d'un salon spacieux intégrant un balcon fermé. L'appartement est en bon état général et dispose d'un miklat dans l'immeuble. Actuellement loué jusqu'à fin juillet, il constitue une excellente opportunité pour un acquéreur souhaitant investir ou préparer son installation dans l'un des quartiers les plus demandés de Jérusalem.

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Jérusalem, Israël
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