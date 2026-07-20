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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces très lumineux au calme près du parc et de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,26M
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ID: 38453
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 103

À propos du complexe

À vendre en exclusivité Dans le vieux nord, près du parc Yarkon, du port et de la mer 103 A, rue Sokolov Au 3e étage, 80 m² Appartement 3 pièces très lumineux, exposé plein sud (4 directions) Mirpeset fermée et ouvrable Actuellement loué Présence d'un abri dans l'immeuble Potentiel : TAMA 38/2. Signature en cours

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Tel-Aviv, Israël
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