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Quartier résidentiel Immeuble neuf - vieux nord - proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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8
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ID: 38335
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehezkel, 38

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche du Parc Hayarkon et de la mer ! Immeuble neuf de 3 ans. 3ème étage sur 6 avec ascenseur. 3 pièces. 63m² + 8m² de terrasse. Mamad. 1 parking robotique. 2 expositions. Prix : 4,800,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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