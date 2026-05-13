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Quartier résidentiel Immeuble de standing avec balcon, ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
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ID: 36579
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 11

À propos du complexe

Appartement seul à l'étage. Rue calme et vue dégagée. À 5 minutes à pied de la mer. Livraison des appartements dans 2 mois. Beau standing.

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Tel-Aviv, Israël
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