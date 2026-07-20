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Quartier résidentiel Rare penthouse - rue calme - 3, 5 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,69M
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ID: 38595
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliyahu Sapir, 8

À propos du complexe

Rare penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de la place Habima et du Dizengoff Center ! Appartement rénové de très haut standing ! 4ème étage sur 4 avec ascenseur dans l'appartement 3,5 pièces avec suite parentale et penderie 100m2 + 103m2 de terrasse Seul à l'étage 4 expositions Parking en location dans l'immeuble ! Prix : 11,250,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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