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Quartier résidentiel Appartement inédit et unique dans un emplacement de premier choix

Ashdod, Israël
depuis
$606,800
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ID: 38790
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Un projet boutique inédit et exceptionnel, idéalement situé : un appartement neuf de 4 pièces, proposant des prestations haut de gamme, 108 m² habitables + 13 m² ! À seulement 800 m de la plage… Livraison prévue sous 30 mois ! Garantie bancaire dès le premier shekel.

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Ashdod, Israël
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