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Quartier résidentiel Vue exceptionnelle. quartier très recherché

Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$4,05M
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3
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ID: 35787
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Adresse
    Shlomo VeChaya Angel, 19

À propos du complexe

Appartement situé dans un quartier très recherché à Kfar Saba Yerouka. Dans un immeuble boutique de 4 étages à 2 min de Raanana, du Canyon Ha Yerouka et de toutes les commodités. Très belle surface de 135 m² net [179 m² arnona]. Grand salon donnant sur une terrasse de 26 m². On profite du soleil dès le matin. Les chambres sont spacieuses. 2 salles de bain, 1 toilette invité, 1 espace cuisine ouvert, 1 parking souterrain et une cave. Demande à être un peu rénové.

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Petah Tikva Subdistrict, Israël
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