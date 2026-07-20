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Quartier résidentiel Superbe penthouse – vue mer

Netanya, Israël
depuis
$2,19M
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ID: 38403
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Superbe penthouse à vendre à Netanya, dans le quartier du Park Hayam, proche du centre-ville. Immeuble neuf et de grande qualité, livraison 2026. Immeuble comprenant 3 ascenseurs, vide-ordures et salle des fêtes. 17ème étage sur 17. 5 pièces. 2 salles de bain. 3 W.C. 156 m² + 50 m² de terrasse. Vue dégagée depuis chaque fenêtre, jusqu'à la mer. 2 places de parking avec préparation pour voiture électrique. 1 cave. Hauts plafonds de 3,4 mètres. Grandes ouvertures dans tout l'appartement. Baigné de lumière naturelle. 3 expositions. Mamad. Entrée immédiate. Prix : 6 690 000 ₪

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Netanya, Israël
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