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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
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ID: 38728
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2637 Quartier : Centre-ville, à 6 minutes à pied de la plage, dans une impasse très calme qui donne un accès direct au shouk Hacarmel Immeuble de 5 étages Joli 3 pièces dont mamad Rénové Surface de 60 m2 Petit balcon de 4 m2 3e étage avec ascenseur Climatisation Parking

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Loisirs

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