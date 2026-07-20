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Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
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ID: 38557
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 44

À propos du complexe

Appartement exceptionnel dans un bâtiment classé et restauré, en plein cœur de Tel Aviv. Emplacement ultra-recherché au centre de Tel Aviv – à deux pas de Nahalat Binyamin et du quartier animé du boulevard Rothschild. Immeuble entièrement rénové après restauration patrimoniale stricte il y a 3 ans. Appartement comme neuf, finitions haut de gamme. Vendu avec tous les appareils électroménagers inclus. 3 pièces 55 m² habitables + 2 balcons ensoleillés Très lumineux Vue dégagée 1er étage avec ascenseur Parking privé Prix : 4 250 000 ₪ Un bien unique et magnifique – coup de cœur garanti dès le premier regard. Disponible immédiatement. Pour plus d'informations : Mendel Hagege HM-INVEST

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Tel-Aviv, Israël
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