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Quartier résidentiel Investissement idéal - 4 pièces rénové à rafraîchir proche boulevard nordau - parfait colocation

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
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ID: 38821
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tahon, 6

À propos du complexe

Investissement idéal ! Appartement 4 pièces rénové à rafraîchir, idéalement situé proche du boulevard Nordau. Parfait pour colocation avec 2 salles de bains. Avec miklat. Opportunité à ne pas manquer !

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Tel-Aviv, Israël
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