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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! grand 3 pièces à louer, proche de toutes commodités, sarona, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,116
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ID: 38446
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : 6978 Quartier : Sarona, proche de toutes commodités Grand 3 pièces dont mamad Surface de 76 m² Terrasse de 6 m² 12e étage avec ascenseurs Salon spacieux Climatisation 2 salles de bain, 2 toilettes Parking privé Prestations de l'immeuble : gardien et salle de sport

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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