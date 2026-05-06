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Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
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Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave
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ID: 36081
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue calme et sans travaux, proche mer. En plein Ramat Aviv. À proximité de la synagogue. 112m2 + terrasse avec vue mer. Ascenseur, parking et cave. Pas de travaux. 49k/m2, deal à saisir.

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Tel-Aviv, Israël
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