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Quartier résidentiel Centre-ville de rishon lezion – appartement 3 pièces à prix exceptionnel

Rishon LeZion, Israël
depuis
$574,000
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11
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ID: 38273
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Nouvelle mise en vente en exclusivité Opportunité rare en centre-ville – 3 pièces avec ascenseur et parking couvert inscrit au tabou | Seulement 1 750 000 ₪ ? Centre-ville de Rishon LeZion * Appartement de 3 pièces. * Environ 80 m². * 5ème étage sur 6. * Ascenseur. * Parking couvert inscrit au tabou. * Orientations ouest et nord. * Appartement lumineux avec une abondance de lumière naturelle. * Chauffe-eau solaire. * L'appartement nécessite une rénovation. * L'immeuble a été rénové (extérieur et intérieur) par la société Kassif. * Actuellement loué à une locataire de qualité souhaitant rester dans le bien. * Convient à la résidence principale comme à l'investissement locatif. * Rue HaRav Sibai, angle Ahad HaAm – rue intérieure, calme et sans issue. * Emplacement très central, à distance de marche de la rue Rothschild, des transports en commun, des centres commerciaux, des cafés et des services communautaires. * Prix particulièrement attractif pour un appartement avec ascenseur et parking en centre-ville. * Prix de vente : 1 750 000 ₪.

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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Loisirs

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