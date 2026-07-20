Quartier résidentiel Centre-ville de rishon lezion – appartement 3 pièces à prix exceptionnel

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Nouvelle mise en vente en exclusivité
Opportunité rare en centre-ville – 3 pièces avec ascenseur et parking couvert inscrit au tabou | Seulement 1 750 000 ₪ ?
Centre-ville de Rishon LeZion
* Appartement de 3 pièces.
* Environ 80 m².
* 5ème étage sur 6.
* Ascenseur.
* Parking couvert inscrit au tabou.
* Orientations ouest et nord.
* Appartement lumineux avec une abondance de lumière naturelle.
* Chauffe-eau solaire.
* L'appartement nécessite une rénovation.
* L'immeuble a été rénové (extérieur et intérieur) par la société Kassif.
* Actuellement loué à une locataire de qualité souhaitant rester dans le bien.
* Convient à la résidence principale comme à l'investissement locatif.
* Rue HaRav Sibai, angle Ahad HaAm – rue intérieure, calme et sans issue.
* Emplacement très central, à distance de marche de la rue Rothschild, des transports en commun, des centres commerciaux, des cafés et des services communautaires.
* Prix particulièrement attractif pour un appartement avec ascenseur et parking en centre-ville.
* Prix de vente : 1 750 000 ₪.
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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