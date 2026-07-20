Quartier résidentiel Bat yam – appartement de jardin de standing à quelques pas de la plage

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À vendre à Bat Yam, dans un quartier recherché à seulement quelques pas de la plage, découvrez ce magnifique appartement de jardin de 3 pièces situé dans une résidence récente et prestigieuse avec gardien 24h/24 et 7j/7.
Le bien offre un jardin privatif de 30 m² ainsi qu'une terrasse couverte de 10 m², parfaits pour profiter de l'extérieur toute l'année.
Il se compose d'une suite parentale avec salle d'eau privative et WC, d'une salle de bains principale avec baignoire et WC, d'une chambre sécurisée (Mamad), d'un parking privatif en sous-sol ainsi que d'un espace de rangement sur la terrasse-jardin.
Vous bénéficierez d'un emplacement privilégié, à proximité immédiate de la plage, des commerces, des restaurants, des écoles, des transports en commun et de toutes les commodités.
Un bien rare alliant confort, prestations de qualité et emplacement exceptionnel, idéal pour une résidence principale ou un investissement.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
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