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Quartier résidentiel Bat yam – appartement de jardin de standing à quelques pas de la plage

Bat Yam, Israël
depuis
$1,12M
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11
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ID: 38450
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Sokolov

À propos du complexe

À vendre à Bat Yam, dans un quartier recherché à seulement quelques pas de la plage, découvrez ce magnifique appartement de jardin de 3 pièces situé dans une résidence récente et prestigieuse avec gardien 24h/24 et 7j/7. Le bien offre un jardin privatif de 30 m² ainsi qu'une terrasse couverte de 10 m², parfaits pour profiter de l'extérieur toute l'année. Il se compose d'une suite parentale avec salle d'eau privative et WC, d'une salle de bains principale avec baignoire et WC, d'une chambre sécurisée (Mamad), d'un parking privatif en sous-sol ainsi que d'un espace de rangement sur la terrasse-jardin. Vous bénéficierez d'un emplacement privilégié, à proximité immédiate de la plage, des commerces, des restaurants, des écoles, des transports en commun et de toutes les commodités. Un bien rare alliant confort, prestations de qualité et emplacement exceptionnel, idéal pour une résidence principale ou un investissement.

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Bat Yam, Israël
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