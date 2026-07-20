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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, entierement meuble, haut standing, investi, luxueux, magnifique, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
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ID: 38693
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2471 Quartier: Dizengof, proche de toutes commodités Magnifique 2 pièces en rdj Haut standing Vendu meublé Surface: 60 m2 Jardin: 40 m2 Appartement entièrement refait par architecte Climatisation

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Tel-Aviv, Israël
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