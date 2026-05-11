  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Eilat
  4. Quartier résidentiel Eilat - appartement a louer a l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

Quartier résidentiel Eilat - appartement a louer a l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

Eilat, Israël
depuis
$8,100
;
11
Laisser une demande
ID: 36555
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Avnei HaHoshen

À propos du complexe

Dans le luxueux complexe Amdar Residence avec piscine, jardins, salle de sport sauna, gardien 24/7, parking , ascenseur et ascenseur shabbatique, emplacement paisible , vue mer et piscine Loyer mensuel : 8.100 nis (charges de copropriete / vaad inclus) + taxe d’habitation / arnona 400 nis par mois 3,5 - pieces de 112 m2 + 54 m2 de terrasses (37 m2 + 17 m2), 2 chambres à coucher + 1 mamad / chambre de securite aménage en dressing L’appartment offre 1 salle de bain •⁠ ⁠1 salle de douche •⁠ ⁠2 Wc, •⁠ ⁠2 jacuzzi •⁠ ⁠une double cuisine (lait/viande) entièrement équipée, air conditionné , réfrigérateur, TV câblée, lave-vaisselle, alarme…. triple exposition, tres lumineux, entièrement renove en decembre 2025 Pleine vue mer Située a 5mn à pieds de la plage et du centre commercial “kanyon hayam”

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,78M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$574,480
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$677,680
Vous regardez
Quartier résidentiel Eilat - appartement a louer a l'année dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Eilat, Israël
depuis
$8,100
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces quartier basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Magnifique 3 pièces en cours de construction dans un immeuble entièrement neuf dans le quartier très prisé de Basel à Tel Aviv. Prestations de haut standing. Hauts plafonds de 2,9m. Livraison dans 5 mois, vendu avec une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bureaux à louer – emplacement stratégique à l’entrée de har hotzvim
Quartier résidentiel Bureaux à louer – emplacement stratégique à l’entrée de har hotzvim
Jérusalem, Israël
depuis
$20,700
Bureaux à louer à Jérusalem, idéalement situés à l’entrée de Har Hotzvim, à seulement 100 mètres à pied des arrêts de bus, sur l’axe central de Golda Meir. Dans un immeuble boutique unique et calme avec ascenseurs, surface de 230 m² brut. Les bureaux sont construits et prêts à l’entrée, avec…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,58M
Petit immeuble avec seulement 6 résidents, ascenseur et parking privé. Appartement 4 pièces – 100 m² avec terrasse de 56 m² et jardin privé de 96 m² inscrit au cadastre (Tabou). 3 orientations, grand salon lumineux avec grande cuisine, 3 toilettes, pièce mamad, suite parentale avec salle de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller