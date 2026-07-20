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Quartier résidentiel Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable + 60 m2 de terrasse parking avec vue mer !!!!!!!!!!!!!!

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,20M
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ID: 38282
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zrubavel, 6

À propos du complexe

vue mer magnifique pentahouse situe a 3 mn de mer proche royal beach 5 pieces 2 salles de bains magnifique terrasse 60 m2

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Tel-Aviv, Israël
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