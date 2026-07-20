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Quartier résidentiel 5 pièces neuf à un bon prix

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
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11
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ID: 38363
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Saruk, 12

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, proche de Basel et du Kikar Hamedina et à quelques pas du Country à Arlozorov et du tramway. Immeuble neuf. 3ème étage avec ascenseur. 5 pièces, 2 salles de bain, 3 W.C. 120m² + 12m² de mirpeset. 1 place de parking. 1 cave. Prix : 7,350,000 NIS

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Tel-Aviv, Israël
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