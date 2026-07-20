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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3, 5 pièces à louer au cœur de ramat gan

Ramat Gan, Israël
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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3, 5 pièces à louer au cœur de ramat gan
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ID: 38749
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Référence : 6868 Quartier : Centre-ville 3,5 pièces Surface de 75 m² Terrasse 2e étage

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Ramat Gan, Israël
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